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  • Élimine les taches de la semelle de votre fer
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Arrêté

Stick nettoyant pour semelle de fer

GC012/00

1 récompense

Élimine les taches de la semelle de votre fer
Le stick nettoyant pour semelle de Philips élimine facilement les taches de la semelle afin de lui rendre son aspect immaculé, pour une glisse optimale. Il vous suffit de l'appliquer sur la semelle chaude puis de l'essuyer à l'aide d'un chiffon.
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Glisse optimale

Élimine les taches de la semelle de votre fer

  • Compatible avec tous types de fers

Élimine les taches causées par du tissu brûlé ou des impuretés

Élimine les taches causées par du tissu brûlé ou des impuretés, pour un fer à l'efficacité optimale

Offre une qualité de glisse optimale

Offre une qualité de glisse optimale, pour un repassage rapide et confortable

Convient à tous les types de semelles

Convient à tous les types de semelles

Il convient à tous les types de semelles de Philips ou d'autres marques de fers à repasser

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