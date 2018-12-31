Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC012/00
GC2673/80R1
GC3920/20R1
GC4905/40R1
DST3020/30R1
DST5041/30R1
GC1740/20R1
GC1742/40R1
GC1744/20R1
GC1750/20R1
GC1750/21R1
Compatible avec tous types de fers
Élimine les taches causées par du tissu brûlé ou des impuretés, pour un fer à l'efficacité optimale
Offre une qualité de glisse optimale, pour un repassage rapide et confortable
Il convient à tous les types de semelles de Philips ou d'autres marques de fers à repasser
Récompenses
Notation globale