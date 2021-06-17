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Vapeur puissante garantie
Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.
Débit de vapeur continu 50 g/min
Effet pressing 210 g
Semelle SteamGlide Plus
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température prompte et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.
Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Récompenses
4.6
sur 6
116
Avis
96%
recommandent ce produit
papy 70
17/06/2021
België
Acheteur vérifié
3e fer a repasser philips en 20 ans
choisi pour ses qualités techniques , sa légèreté , son volume , sa semelle pas trop épaisse pour passer facilement sous les boutons , sa fiabilité , le prix , et le savoir fer de Philips . utilisé depuis un bon mois et toujours satisfait .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Fer vapeur
ijverige strijkster
30/04/2021
België
Acheteur vérifié
Dit strijkijzer valt goed mee.
Ik heb dit strijkijzer van Philips aanbevolen aan mijn ouders die vooraan in de 80 zijn. Ze zijn er heel tevreden over. Het ijzer ligt goed in de hand en is extra licht . Het glijdt goed over het wasgoed en is eenvoudig in gebruik. Een goede aankoop!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer
Fais
27/06/2018
België
Erg tevreden. Gemakkelijk in gebruik en vooral snel door de kreukels heen
Had een oudere versie waar ik best tevreden over was. Zelfde merk maar ipv type advanced een type comfort. Hoef bij de advanced haast geen water bij te vullen. Veel sneller opgewarmd wat zeker bij haast erg handig is en dat je binnen no time aan de slag kunt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer