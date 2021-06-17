ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4549/00
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4549/00

AzurFer vapeur

GC4549/00

4.6

| (116) Avis | 96% recommandent ce produit

1 récompense

Vapeur puissante garantie

Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.

Voir tous les avantages

Avec notre système Quick Calc Release amélioré

Vapeur puissante garantie

  • Débit de vapeur continu 50 g/min

  • Effet pressing 210 g

  • Semelle SteamGlide Plus

Effet pressing jusqu'à 210 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

2500W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

Offre une montée en température prompte et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Image de VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

116

Avis

96%

recommandent ce produit

2

17/06/2021

België

België

Acheteur vérifié

3e fer a repasser philips en 20 ans

choisi pour ses qualités techniques , sa légèreté , son volume , sa semelle pas trop épaisse pour passer facilement sous les boutons , sa fiabilité , le prix , et le savoir fer de Philips . utilisé depuis un bon mois et toujours satisfait .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Fer vapeur

30/04/2021

België

België

Acheteur vérifié

Dit strijkijzer valt goed mee.

Ik heb dit strijkijzer van Philips aanbevolen aan mijn ouders die vooraan in de 80 zijn. Ze zijn er heel tevreden over. Het ijzer ligt goed in de hand en is extra licht . Het glijdt goed over het wasgoed en is eenvoudig in gebruik. Een goede aankoop!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

27/06/2018

België

België

Erg tevreden. Gemakkelijk in gebruik en vooral snel door de kreukels heen

Had een oudere versie waar ik best tevreden over was. Zelfde merk maar ipv type advanced een type comfort. Hoef bij de advanced haast geen water bij te vullen. Veel sneller opgewarmd wat zeker bij haast erg handig is en dat je binnen no time aan de slag kunt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Stoomstrijkijzer

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.