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Arrêté
Le fer Philips avec son débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer efficacement les faux plis.
Cette pointe à vapeur additionnelle est particulièrement effilée à l'avant et les trous de vapeur prennent une forme allongée dans la partie pointue de la semelle, ce qui permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour d'exceptionnels résultats.
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Imneto
13/08/2026
Portugal
Ferro Azur
Tive este ferro 18 anos!! Incrível! Agora gostaria de substituir por algum semelhante. O meu apenas deixou de fazer vapor de forma consistente, por causa do calcário. Comprei um da série 5000 mas perde água ao usar... qual aconselham?
Cet avis concerne le produit GC4310/02 Ferro a vapor
Date of Use 2008-05-24
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Date of Use 2008-05-24
Mic2011
29/10/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Σκυλί
Το έχουμε 16 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα ! Τέλεια ποιότητα σιδερώματος και γρήγορο ζέσαμα
Avantages
Γρηγορο Ζέσταμα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit GC4310/02 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
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