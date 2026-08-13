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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
De unieke stoomtip combineert de spitse voorkant van de zoolplaat met speciale stoomsleuven in de top, om de kleinste en moeilijkst bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.
Prijzen
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Imneto
13/08/2026
Portugal
Ferro Azur
Tive este ferro 18 anos!! Incrível! Agora gostaria de substituir por algum semelhante. O meu apenas deixou de fazer vapor de forma consistente, por causa do calcário. Comprei um da série 5000 mas perde água ao usar... qual aconselham?
Deze review is gemaakt voor GC4310/02 Ferro a vapor
Date of Use 2008-05-24
Deze review is gemaakt voor GC4310/02 Ferro a vapor
Date of Use 2008-05-24
Mic2011
29/10/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Σκυλί
Το έχουμε 16 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα ! Τέλεια ποιότητα σιδερώματος και γρήγορο ζέσαμα
Voordelen
Γρηγορο Ζέσταμα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC4310/02 Ατμοσίδερο
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC4310/02 Ατμοσίδερο