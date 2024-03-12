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Stoomstrijkijzer
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GC4310
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User Manual Philips Steam iron
Stoomstrijkijzer met speciale stoomtip voor stoom in zelfs de kleinste hoekjes. Zeer hoge, constante stoomproductie (40 g), extra krachtige geconcentreerde stoomstoot (100 g) en lange stoomsleuven.
Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?
Hoe kan ik de zoolplaat van het Philips-stoomstrijkijzer/-droogstrijkijzer reinigen?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer produceert geen stoom
Het Calc-Clean-lampje op mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator blijft knipperen
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
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