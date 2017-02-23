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Reconditionné
Arrêté
GC4525/30R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Vapeur 50 g/min, effet pressing 200 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
2 600 W
L'effet pressing jusqu'à 200 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis les plus tenaces.
Notre collecteur de calcaire intégré spécialement conçu recueille les particules de calcaire pendant le repassage. Le processus Self Clean élimine le calcaire du fer, pour un repassage optimal jour après jour.
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
3.8
sur 6
5
Avis
NadineL
23/02/2017
België
Super tevreden! :-)
Strijkt zéér vlot en handig! Geen stoomgenerator meer nodig dankzij dit strijkijzer :-) Het geeft een goede hoeveelheid stoom .... alleen nog handiger want het is lichter en sneller dan een stoomgenerator.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4525/30 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4525/30 Stoomstrijkijzer
Jazi
05/09/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
Great value for the money
Very quick delivery I'll recommend this product to others
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron
Pilar07
28/04/2017
España
Acheteur vérifié
Es justo lo que buscaba
Estaba buscando algo de calidad y q no resultara muy caro, y con esta plancha encontré justo lo que buscaba, estoy encantada.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Plancha de vapor Azur Performer Plus GC4525/30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Plancha de vapor Azur Performer Plus GC4525/30
Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W