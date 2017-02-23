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Reconditionné

Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4525/30R1

3.8
| (5) Avis

1 récompense

Plus rapide*, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec son collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, son contrôle automatique de la vapeur et sa semelle T-ionicGlide.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 50 g/min, effet pressing 200 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • 2 600 W

Effet pressing jusqu'à 200 g

Effet pressing jusqu'à 200 g

L'effet pressing jusqu'à 200 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis les plus tenaces.

Collecteur de calcaire intégré recueillant le calcaire pendant le repassage

Collecteur de calcaire intégré recueillant le calcaire pendant le repassage

Notre collecteur de calcaire intégré spécialement conçu recueille les particules de calcaire pendant le repassage. Le processus Self Clean élimine le calcaire du fer, pour un repassage optimal jour après jour.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

5

Avis

4
2

23/02/2017

België

België

Super tevreden! :-)

Strijkt zéér vlot en handig! Geen stoomgenerator meer nodig dankzij dit strijkijzer :-) Het geeft een goede hoeveelheid stoom .... alleen nog handiger want het is lichter en sneller dan een stoomgenerator.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4525/30 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4525/30 Stoomstrijkijzer

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Great value for the money

Very quick delivery I'll recommend this product to others

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur Performer Plus GC4525/30 Steam iron

28/04/2017

España

España

Acheteur vérifié

Es justo lo que buscaba

Estaba buscando algo de calidad y q no resultara muy caro, y con esta plancha encontré justo lo que buscaba, estoy encantada.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor Azur Performer Plus GC4525/30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Plancha de vapor Azur Performer Plus GC4525/30

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  1. Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W