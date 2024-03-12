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Azur Performer Plus Fer vapeur

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Manuels et documentation

User manual_GC4500 series_WE2_[04511]

  • PDF fichier, 1.7 MB
  • 12 March 2024

Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec son collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, son contrôle automatique de la vapeur et sa semelle T-ionicGlide.

  • PDF fichier
  • 27 May 2025

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