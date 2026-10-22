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Arrêté

EnergyCareFer vapeur

GC3631/02

1 récompense

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de vapeur.

Voir tous les avantages

Plus écologique

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

  • Poignée antidérapante

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique. Cette fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur optimal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire automatiquement la consommation d'énergie en limitant le gaspillage de vapeur.

Poignée agréable au toucher pour un confort de repassage optimal

La poignée antidérapante de ce fer Philips vous permet de repasser confortablement, même pendant de longues séances.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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