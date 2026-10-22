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Niet meer leverbaar
GC3631/02
100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik
De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.
Zachte handgreep
Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.
Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.
Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.
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