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  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3631
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Niet meer leverbaar

EnergyCareStoomstrijkijzer

GC3631/02

1 Prijs

100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Bekijk alle voordelen

Elke dag een groene dag

100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik

  • Zachte handgreep

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Het druppelstopsysteem voorkomt dat er water op uw kleding komt

Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Automatische energiebesparing

Automatische energiebesparing

Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.

Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

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