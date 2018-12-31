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  • Conçu pour une utilisation prolongée
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Série 5000Fer vapeur

DST5030/20

Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide Plus produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire Calc Clean intégré, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.
Voir tous les avantages

La semelle SteamGlide Plus dure 4 fois plus longtemps*

Conçu pour une utilisation prolongée

  • Puissance de 2 400 W

  • Débit vapeur continu de 45 g/min

  • Effet pressing 180 g

  • SteamGlide Plus

  • Arrêt automatique

2 400 W : montée en température rapide

2 400 W : montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

La semelle antirayure glisse parfaitement

La semelle antirayure glisse parfaitement

La semelle spéciale SteamGlide Plus glisse en douceur sur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Notre système anti-goutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température en toute confiance. Vous n'aurez plus à craindre que des gouttes d'eau ne créent des taches.

Spécificités Techniques

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  1. Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips