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  • Fer nouvelle génération : d'excellents résultats plus rapidement*
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Arrêté

Azur AdvancedFer vapeur avec technologie OptimalTEMP

GC4932/20

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Fer nouvelle génération : d'excellents résultats plus rapidement*
Repassez les vêtements, du jean à la soie, sans risquer de les brûler*, grâce à la technologie OptimalTEMP. La vapeur pénètre désormais jusqu'à 20 % plus profondément dans le tissu, pour éliminer plus rapidement les faux plis.*
Voir tous les avantages

Aucun risque de brûlure

Fer nouvelle génération : d'excellents résultats plus rapidement*

  • 2 600 W

  • Débit de vapeur continu 50 g/min

  • Effet pressing 220 g

  • Semelle SteamGlide Plus

Technologie OptimalTEMP : aucun risque de brûlure, aucun réglage nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun risque de brûlure, aucun réglage nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne température et sans trier les vêtements. Les fers vapeur Philips avec technologie OptimalTEMP rendent le repassage plus facile et plus rapide. Cette technologie a été testée par des experts indépendants spécialistes du textile.

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

Cordon vapeur ultralong pour plus de maniabilité

Cordon vapeur ultralong pour plus de maniabilité

Cordon extra-long de 3 mètres pour une portée et une maniabilité optimales

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

É um ferro bastante eficiente!

É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

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  1. Sur tous les tissus repassables

  2. Par rapport au GC4910