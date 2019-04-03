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Arrêté
2 600 W
Débit de vapeur continu 50 g/min
Effet pressing 220 g
Semelle SteamGlide Plus
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne température et sans trier les vêtements. Les fers vapeur Philips avec technologie OptimalTEMP rendent le repassage plus facile et plus rapide. Cette technologie a été testée par des experts indépendants spécialistes du textile.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Cordon extra-long de 3 mètres pour une portée et une maniabilité optimales
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
NANDA62
03/04/2019
Portugal
É um ferro bastante eficiente!
É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor
Sur tous les tissus repassables
Par rapport au GC4910