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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
2600 W
50 g/min continue stoom
Stoomstoot van 220 g
SteamGlide Plus-zoolplaat
Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken veroorzaakt in strijkbare stof en dat u alles veilig kunt strijken van jeans tot zijde, van beddengoed tot kasjmier, in willekeurige volgorde, zonder dat u hoeft te wachten tot de temperatuur is aangepast of kleding hoeft te sorteren. Een Philips-stoomstrijkijzer met OptimalTEMP maakt het strijken gemakkelijker en sneller en is getest door onafhankelijke textieldeskundigen.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Een extra lang snoer van 3 meter zorgt voor maximaal bereik en gemak.
Prijzen
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
NANDA62
03/04/2019
Portugal
É um ferro bastante eficiente!
É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor
Op alle strijkbare stoffen
Vergeleken met GC4910