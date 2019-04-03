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  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
  • Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*

Niet meer leverbaar

Azur AdvancedStoomstrijkijzer met OptimalTEMP-technologie

GC4932/20

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*
Strijk alles, van jeans tot zijde, zonder kans op schroeiplekken* dankzij de OptimalTEMP-technologie. De stoomproductie dringt nu tot 20% dieper door in het materiaal waardoor kreuken sneller verdwijnen.*
Bekijk alle voordelen

Gegarandeerd geen schroeiplekken

Nieuwe generatie strijkijzer voor sneller uitstekende resultaten*

  • 2600 W

  • 50 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 220 g

  • SteamGlide Plus-zoolplaat

OptimalTEMP-technologie: gegarandeerd geen schroeiplekken, geen instellingen

OptimalTEMP-technologie: gegarandeerd geen schroeiplekken, geen instellingen

Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken veroorzaakt in strijkbare stof en dat u alles veilig kunt strijken van jeans tot zijde, van beddengoed tot kasjmier, in willekeurige volgorde, zonder dat u hoeft te wachten tot de temperatuur is aangepast of kleding hoeft te sorteren. Een Philips-stoomstrijkijzer met OptimalTEMP maakt het strijken gemakkelijker en sneller en is getest door onafhankelijke textieldeskundigen.

2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Extra lang snoer voor maximaal bereik

Extra lang snoer voor maximaal bereik

Een extra lang snoer van 3 meter zorgt voor maximaal bereik en gemak.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

É um ferro bastante eficiente!

É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op alle strijkbare stoffen

  2. Vergeleken met GC4910