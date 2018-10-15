Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Reconditionné
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
3 000 W
Débit de vapeur continu 70 g/min
Effet pressing 260 g
Semelle SteamGlide Advanced
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne température et sans trier les vêtements. Les fers vapeur Philips avec technologie OptimalTEMP rendent le repassage plus facile et plus rapide. Cette technologie a été testée par des experts indépendants spécialistes du textile.
Vous avez le choix entre différents modes vapeur. Le mode DynamiQ libère automatiquement la quantité idéale de vapeur lorsque vous en avez besoin, le mode MAX élimine les faux plis tenaces avec une puissante vapeur continue, le mode ECO produit une vapeur régulière minimale permettant d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie, et le mode OFF désactive la production de vapeur.
Grâce au détecteur DynamiQ, le plus avancé des détecteurs de mouvement équipant des fers vapeur, le fer sait exactement quand il est immobile et quand vous le déplacez. Le mode vapeur DynamiQ libère automatiquement la quantité idéale de vapeur au moment où vous en avez besoin pendant le repassage, pour plus de rapidité. La production de vapeur démarre dès que vous déplacez votre fer, et s'arrête lorsqu'il est immobile, pour un repassage sans effort ultra-pratique.
Sur tous les tissus repassables
Par rapport au GC4910