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Alle series

  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
  • Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer

Refurbishment

Azur EliteStoomstrijkijzer met OptimalTEMP-technologie

GC5036/20R1

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer
Een krachtig, intelligent strijkijzer om sneller een perfect resultaat te bereiken. Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunt u alles, van jeans tot zijde, strijken zonder risico op brandplekken. De geavanceerde DynamiQ-stoommodus geeft de perfecte hoeveelheid stoom af wanneer dat nodig is.*
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Ons slimste en krachtigste stoomstrijkijzer

  • 3000 W

  • 70 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 260 g

  • SteamGlide Advanced-zoolplaat

OptimalTEMP-technologie: gegarandeerd geen schroeiplekken, geen instellingen

OptimalTEMP-technologie: gegarandeerd geen schroeiplekken, geen instellingen

Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken veroorzaakt in strijkbare stof en dat u alles veilig kunt strijken van jeans tot zijde, van beddengoed tot kasjmier, in willekeurige volgorde, zonder dat u hoeft te wachten tot de temperatuur is aangepast of kleding hoeft te sorteren. Een Philips-stoomstrijkijzer met OptimalTEMP maakt het strijken gemakkelijker en sneller en is getest door onafhankelijke textieldeskundigen.

Handige stoommodi: DynamiQ, MAX, ECO en OFF (uit)

Handige stoommodi: DynamiQ, MAX, ECO en OFF (uit)

Kies uit verschillende stoommodi. De DynamiQ-modus levert automatisch de perfecte hoeveelheid stoom wanneer u die nodig hebt, de MAX-modus rekent met krachtige continue stoom af met hardnekkige kreuken en de ECO-modus bespaart door een minimale hoeveelheid continue stoom tot wel 20% energie. U kunt de stoom ook uitschakelen

DynamiQ-modus, intelligente stoomafgifte voor perfecte resultaten

DynamiQ-modus, intelligente stoomafgifte voor perfecte resultaten

De DynamiQ-sensor, de meest geavanceerde bewegingssensor die gebruikt wordt in stoomstrijkijzers, weet precies hoe uw strijkijzer beweegt en wanneer het stilstaat. De DynamiQ-stoommodus geeft automatisch de perfecte hoeveelheid stoom af op het juiste moment voor snellere resultaten. De stoomafgifte start automatisch wanneer het strijkijzer beweegt en stopt wanneer het stilstaat voor ultiem gebruiksgemak en moeiteloos strijken.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Op alle strijkbare stoffen

  2. Vergeleken met GC4910