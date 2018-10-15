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Refurbishment
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
3000 W
70 g/min continue stoom
Stoomstoot van 260 g
SteamGlide Advanced-zoolplaat
Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken veroorzaakt in strijkbare stof en dat u alles veilig kunt strijken van jeans tot zijde, van beddengoed tot kasjmier, in willekeurige volgorde, zonder dat u hoeft te wachten tot de temperatuur is aangepast of kleding hoeft te sorteren. Een Philips-stoomstrijkijzer met OptimalTEMP maakt het strijken gemakkelijker en sneller en is getest door onafhankelijke textieldeskundigen.
Kies uit verschillende stoommodi. De DynamiQ-modus levert automatisch de perfecte hoeveelheid stoom wanneer u die nodig hebt, de MAX-modus rekent met krachtige continue stoom af met hardnekkige kreuken en de ECO-modus bespaart door een minimale hoeveelheid continue stoom tot wel 20% energie. U kunt de stoom ook uitschakelen
De DynamiQ-sensor, de meest geavanceerde bewegingssensor die gebruikt wordt in stoomstrijkijzers, weet precies hoe uw strijkijzer beweegt en wanneer het stilstaat. De DynamiQ-stoommodus geeft automatisch de perfecte hoeveelheid stoom af op het juiste moment voor snellere resultaten. De stoomafgifte start automatisch wanneer het strijkijzer beweegt en stopt wanneer het stilstaat voor ultiem gebruiksgemak en moeiteloos strijken.
Op alle strijkbare stoffen
Vergeleken met GC4910