ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois
  • Puissance et perfection à chaque fois

Arrêté

Azur ProFer vapeur

GC4881/20

1 récompense

Puissance et perfection à chaque fois
Le fer vapeur Azur Pro offre une vapeur puissante pour repasser parfaitement en un rien de temps. Sa glisse ultra-rapide, son réservoir d'eau plus grand et son collecteur de calcaire intégré vous facilitent la tâche.
Voir tous les avantages

Vapeur puissante pour un repassage rapide

Puissance et perfection à chaque fois

  • 2 800 W

  • 50 g/min, effet pressing 210 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

2 800 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

2 800 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

Une puissance de 2 800 W pour une montée en température rapide et une performance optimale.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Prise en main facile pour une manipulation simple en cours de repassage

Prise en main facile pour une manipulation simple en cours de repassage

La poignée douce bien conçue sur le fer vapeur rendra votre repassage plus confortable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.