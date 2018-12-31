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Arrêté
GC4881/20
2 800 W
50 g/min, effet pressing 210 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
Une puissance de 2 800 W pour une montée en température rapide et une performance optimale.
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
La poignée douce bien conçue sur le fer vapeur rendra votre repassage plus confortable.
Récompenses
Notation globale