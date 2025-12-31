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Niet meer leverbaar
GC4881/20
2800 W
50 g/min; stoomstoot van 210 g
T-ionicGlide-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
Krachtige 2800 W voor snel opwarmen en uitstekende prestaties.
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Een goed ontworpen zachte handgreep op de bovenkant van de stoomstrijkijzer maakt het strijken comfortabeler.
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