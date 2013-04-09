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Arrêté

1900 seriesFer vapeur

GC1905/01

4

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin

Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à son ouverture de remplissage et de vidage rapides, sa pointe effilée et sa semelle lisse, ce fer à repasser Philips de qualité est celui qu'il vous faut.

Voir tous les avantages

Fer avec remplissage et vidage d'eau rapides

Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin

  • Spray

Remplissage facile et ultrarapide du réservoir d'eau

Remplissage facile et ultrarapide du réservoir d'eau

Remplissage facile et ultrarapide du réservoir d'eau grâce à la grande ouverture de remplissage et à la trappe latérale du fer Philips.

Vidage facile et ultrarapide du réservoir d'eau

Vidage facile et ultrarapide du réservoir d'eau

Vidage facile et ultrarapide du réservoir d'eau grâce à la grande ouverture latérale.

Spray pour humidifier le tissu

Spray pour humidifier le tissu

La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

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4.0

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

09/04/2013

Nederland

Nederland

Het is een plezierig aparraat

Het is een uitstekend aparraat werkt plezierig mooi instelbaar,ik beveel hem iedereen aan.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/02 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/02 Steam iron

27/08/2012

België

België

Fait bien ce qu'il doit faire

Je ne suis pas un spécialiste du repassage mais je pense que ce fer repasse correctement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/01 Fer vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/01 Fer vapeur

09/10/2011

Nederland

Nederland

strijkijzer

Prima strijkijzer alleen het snoer had wat langer gemogen..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer

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