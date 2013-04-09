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Arrêté
Repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin
Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à son ouverture de remplissage et de vidage rapides, sa pointe effilée et sa semelle lisse, ce fer à repasser Philips de qualité est celui qu'il vous faut.
Spray
Remplissage facile et ultrarapide du réservoir d'eau grâce à la grande ouverture de remplissage et à la trappe latérale du fer Philips.
Vidage facile et ultrarapide du réservoir d'eau grâce à la grande ouverture latérale.
La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.
Récompenses
4.0
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Henigje
09/04/2013
Nederland
Het is een plezierig aparraat
Het is een uitstekend aparraat werkt plezierig mooi instelbaar,ik beveel hem iedereen aan.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/02 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/02 Steam iron
ddesoleil
27/08/2012
België
Fait bien ce qu'il doit faire
Je ne suis pas un spécialiste du repassage mais je pense que ce fer repasse correctement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/01 Fer vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/01 Fer vapeur
Patrick020
09/10/2011
Nederland
strijkijzer
Prima strijkijzer alleen het snoer had wat langer gemogen..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1900 series GC1905/01 Stoomstrijkijzer