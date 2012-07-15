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Arrêté
Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 000 W pour un haut débit vapeur continu et son système anticalcaire facile à utiliser, ce fer vapeur Philips pratique vous offre un excellent rapport qualité-prix !
SteamGlide
Puissance de 2 000 W pour un débit vapeur continu et élevé.
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Récompenses
4.1
sur 6
16
Avis
81%
recommandent ce produit
MrsMcleod
15/07/2012
United Kingdom
Overall a good product
Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2800 series GC2810 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
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happyhippo
15/07/2012
United Kingdom
Overall a good product
Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company
Oui, je recommande ce produit
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360gradje
26/01/2012
Nederland
Prima stoomstrijkijzer
Doet wat ie moet doen: strijken. Snel op temperatuur, grote vulopening.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
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