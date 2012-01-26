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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810

Niet meer leverbaar

2800 seriesStoomstrijkijzer

GC2810/02

4.1

| (16) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2000 W voor een continue hoge stoomproductie en gebruiksvriendelijke Calc-Clean-functie biedt pas echt waar voor uw geld!

Bekijk alle voordelen

Strijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • SteamGlide

2000 watt voor constante hoge stoomproductie

2000 watt voor constante hoge stoomproductie

2000 watt voor constante hoge stoomproductie.

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken

Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken

Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.1

van 5

16

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

2

26/01/2012

Nederland

Nederland

Prima stoomstrijkijzer

Doet wat ie moet doen: strijken. Snel op temperatuur, grote vulopening.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer

10/10/2011

Nederland

Nederland

makkelijk ontkalken

Makkelijk produkt, goede kwaliteit, scherpe prijs, ligt makkelijk in de hand

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer

09/10/2011

Nederland

Nederland

Je krijg waar voor je geld.

Dit product werkt uitstekend. Je kan moeiteloos de kreukels wegkrijgen door de juiste stoomknoppen te grbruiken. Zou iedereen dit willen aanraden deze stroomstrijkijzer te kopen. En de prijs is redelijk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer

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