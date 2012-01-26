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Niet meer leverbaar
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Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit zeer duurzame Philips-stoomstrijkijzer met nieuwe SteamGlide-zoolplaat, 2000 W voor een continue hoge stoomproductie en gebruiksvriendelijke Calc-Clean-functie biedt pas echt waar voor uw geld!
SteamGlide
2000 watt voor constante hoge stoomproductie.
De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.
Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.
Prijzen
4.1
van 5
16
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
360gradje
26/01/2012
Nederland
Prima stoomstrijkijzer
Doet wat ie moet doen: strijken. Snel op temperatuur, grote vulopening.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer
jubelientje
10/10/2011
Nederland
makkelijk ontkalken
Makkelijk produkt, goede kwaliteit, scherpe prijs, ligt makkelijk in de hand
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer
Gail24
09/10/2011
Nederland
Je krijg waar voor je geld.
Dit product werkt uitstekend. Je kan moeiteloos de kreukels wegkrijgen door de juiste stoomknoppen te grbruiken. Zou iedereen dit willen aanraden deze stroomstrijkijzer te kopen. En de prijs is redelijk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2800 series GC2810 Stoomstrijkijzer