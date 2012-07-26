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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
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Arrêté

Série 2800Fer vapeur

GC2840/02

4.8

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide, ses 2 200 W pour un haut débit vapeur continu et ses pastilles anticalcaires, ce fer Philips GC2840/02 vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Voir tous les avantages

Fer avec nouvelle semelle SteamGlide

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 200 W

  • Protection

Jusqu'à 32 g/min de débit de vapeur continu pour mieux éliminer les faux plis

Jusqu'à 32 g/min de débit de vapeur continu pour mieux éliminer les faux plis.

Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Le système anti-goutte de votre fer vapeur Philips vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans vous soucier des taches dues aux gouttes d'eau.

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4.8

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2800 series GC2840 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

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26/07/2012

United Kingdom

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easy to use

I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2800 series GC2840 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Impressed

I am very impressed with this iron as it is very easy to use and heats up very quickly, this is the first time I have used a Philips iron after using another brand for years, so much so that I purchased another for my son.

Oui, je recommande ce produit

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