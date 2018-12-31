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  • Plus rapide, plus simple et plus pratique
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Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4520/45

1 récompense

Plus rapide, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Le système anticalcaire Quick Calc Release, notre semelle 5 étoiles offrant une glisse exceptionnelle et l'arrêt automatique du fer se combinent pour permettre un repassage optimal, en toute simplicité.
Voir tous les avantages

Avec notre semelle offrant la meilleure glisse à ce jour

Plus rapide, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 50 g/min, effet pressing 190 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • 2 600 W

2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables

2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables

2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

T-ionicGlide : notre meilleure semelle 5 étoiles

T-ionicGlide : notre meilleure semelle 5 étoiles

La semelle T-ionicGlide est notre meilleure semelle 5 étoiles avec revêtement en titane, pour une glisse et une résistance aux rayures inégalées.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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