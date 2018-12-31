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Arrêté
GC4520/45
Vapeur 50 g/min, effet pressing 190 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
2 600 W
2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables.
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
La semelle T-ionicGlide est notre meilleure semelle 5 étoiles avec revêtement en titane, pour une glisse et une résistance aux rayures inégalées.
Récompenses
Notation globale