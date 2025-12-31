ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller, gemakkelijker en slimmer

Niet meer leverbaar

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4520/45

1 Prijs

Sneller, gemakkelijker en slimmer
Het Philips Azur Performer-stoomstrijkijzer combineert krachtige prestaties met gebruiksgemak. De handige ontkalkfunctie Quick Calc Release, de met vijf sterren gewaardeerde, best glijdende T-ionicGlide-zoolplaat en de automatische veiligheidsuitschakeling zorgen tezamen voor een optimaal strijkresultaat in een handomdraai.
Bekijk alle voordelen

Met onze best glijdende zoolplaat ooit

Sneller, gemakkelijker en slimmer

  • 50 g/min. stoom; stoomstoot van 190 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

  • 2600 watt

2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

2600 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties.

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

T-ionicGlide: onze beste vijfsterrenzoolplaat

T-ionicGlide: onze beste vijfsterrenzoolplaat

T-ionicGlide is onze best glijdende, krasbestendige vijfsterrenzoolplaat met geïntegreerde titanium-oxidelaag.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.