Sneller, gemakkelijker en slimmer

Het Philips Azur Performer-stoomstrijkijzer combineert krachtige prestaties met gebruiksgemak. De handige ontkalkfunctie Quick Calc Release, de met vijf sterren gewaardeerde, best glijdende T-ionicGlide-zoolplaat en de automatische veiligheidsuitschakeling zorgen tezamen voor een optimaal strijkresultaat in een handomdraai.