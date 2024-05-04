ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Azur Performer Plus Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4520/45

Azur Performer Plus Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/45 - English (US)

  • ZIP bestand, 2.7 MB
  • 4 May 2024

User manual_GC4500 series_WE1_[04501]

  • PDF bestand, 1.7 MB
  • 16 March 2024

Veelgestelde vragen

Problemen oplossen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.