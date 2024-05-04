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Azur Performer Plus Fer vapeur
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GC4520/45
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EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/45 - English (US)
User manual_GC4500 series_WE2_[04511]
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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
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Comment nettoyer la semelle de mon fer vapeur ou à sec Philips ?
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer Philips grésille quand je le place sur son talon
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
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