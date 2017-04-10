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  • Puissance et perfection à chaque fois
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Arrêté

Azur ProFer vapeur

GC4885/00

4
| (1) Avis

1 récompense

Puissance et perfection à chaque fois
Le fer vapeur Azur Pro offre une vapeur puissante pour repasser parfaitement en un rien de temps. Maîtrise, glisse ultra-rapide, détartrage facile et réservoir d'eau plus grand vous facilitent la tâche.
Voir tous les avantages

Vapeur puissante pour un repassage rapide

Puissance et perfection à chaque fois

  • 3 000 W

  • Vapeur 50 g/min, effet pressing 220 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

3 000 W pour une augmentation rapide de la température et d'excellentes performances

3 000 W pour une augmentation rapide de la température et d'excellentes performances

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 220 g pour favoriser l'élimination des faux plis

Effet pressing jusqu'à 220 g pour favoriser l'élimination des faux plis

Effet pressing jusqu'à 220 g pour favoriser l'élimination des faux plis

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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4.0

sur 6

1

Avis

5
3
2
1

10/04/2017

Portugal

Portugal

Características médio altas

Borrifador com alcance demasiado longo relativamente à área abrangente imediata da ponta do ferro

Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor

Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor

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  1. Jusqu'à 20 % d'économie d'énergie selon la norme IEC 603311, par rapport au RI3320 au réglage maximal