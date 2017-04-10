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Arrêté
GC4885/00
3 000 W
Vapeur 50 g/min, effet pressing 220 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Effet pressing jusqu'à 220 g pour favoriser l'élimination des faux plis
Récompenses
4.0
sur 6
1
Avis
Raul
10/04/2017
Portugal
Características médio altas
Borrifador com alcance demasiado longo relativamente à área abrangente imediata da ponta do ferro
Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor
Cet avis concerne le produit Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor
Jusqu'à 20 % d'économie d'énergie selon la norme IEC 603311, par rapport au RI3320 au réglage maximal