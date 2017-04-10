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Niet meer leverbaar
GC4885/00
3000 watt
50 g/min; stoomstoot van 220 g
T-ionicGlide-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Een stoomstoot tot 220 g om de hardnekkigste kreuken te verwijderen
Prijzen
4.0
van 5
1
Beoordeling
Raul
10/04/2017
Portugal
Características médio altas
Borrifador com alcance demasiado longo relativamente à área abrangente imediata da ponta do ferro
Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor
Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor
Tot 20% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met RI3320 op maximaal stoomniveau