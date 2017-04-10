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  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer
  • Krachtige perfectie, elke keer weer

Niet meer leverbaar

Azur ProStoomstrijkijzer

GC4885/00

4
| (1) Beoordeling

1 Prijs

Krachtige perfectie, elke keer weer
De krachtige stoom van het Azur Pro-stoomstrijkijzer helpt u in een mum van tijd door uw strijkgoed en zorgt voor perfecte resultaten. Optimale controle, soepel glijden, eenvoudige ontkalking en een groter waterreservoir maken het strijken veel gemakkelijker.
Bekijk alle voordelen

Strijkt kreuken snel glad met krachtige stoom

Krachtige perfectie, elke keer weer

  • 3000 watt

  • 50 g/min; stoomstoot van 220 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

3000 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

3000 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Een stoomstoot tot 220 g om de hardnekkigste kreuken te verwijderen

Een stoomstoot tot 220 g om de hardnekkigste kreuken te verwijderen

Een stoomstoot tot 220 g om de hardnekkigste kreuken te verwijderen

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

5
3
2
1

10/04/2017

Portugal

Portugal

Características médio altas

Borrifador com alcance demasiado longo relativamente à área abrangente imediata da ponta do ferro

Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor

Deze review is gemaakt voor Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor

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Voorwaarden

  1. Tot 20% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met RI3320 op maximaal stoomniveau