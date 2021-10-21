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Arrêté
Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 200 g
Semelle SteamGlide
Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer à repasser et une production de vapeur prolongée
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Silia
21/10/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Εύκολο στη χρήση!
Πολύ βολικό ατμοσίδερο λόγω του μεγέθους του. Κατάλληλο για όσους έχουν όγκο σιδερώματος και δε θέλουν να πιαστεί το χέρι τους! Αγαπημένη λειτουργία είναι η eco γιατί εξοικονομώ χρήματα νερό!
Avantages
Ελαφρύ, επιλογές λειτουργίας ατμού
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο
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