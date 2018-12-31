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Arrêté
GC2146/40
2 100 W
Effet pressing 110 g
Débit de vapeur continu 30 g/min
Semelle en céramique
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.
Récompenses
Notation globale