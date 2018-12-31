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Arrêté
GC4506/20
Vapeur 45 g/min, effet pressing 170 g
Semelle SteamGlide
Anticalcaire
2 400 W
Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Le contrôle automatique de la vapeur sélectionne pour vous la quantité de vapeur qu'il vous faut. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la température qui convient au vêtement à repasser.
Le fer bénéficie d'un poids optimal pour être manié sur n'importe quel vêtement, ce qui simplifie le repassage et vous permet d'alterner facilement entre les positions à plat et sur le talon.
Récompenses
Notation globale
Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W