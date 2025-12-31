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  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer
  • Sneller*, gemakkelijker en slimmer

Niet meer leverbaar

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4506/20

1 Prijs

Sneller*, gemakkelijker en slimmer
Het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer Plus combineert krachtige prestaties met optimaal gebruiksgemak. Ingebouwd kalkreservoir voor effectieve kalkverwijdering voor langdurige prestaties, stoomregelaar en SteamGlide-zoolplaat.
Bekijk alle voordelen

Effectiever tegen kalk dankzij het kalkreservoir

Sneller*, gemakkelijker en slimmer

  • 45 g/min. stoom; stoomstoot van 170 g

  • SteamGlide-zoolplaat

  • Antikalk

  • 2400 watt

Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 45 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 45 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomregelaar voor de juiste hoeveelheid stoom voor elk kledingstuk

Stoomregelaar voor de juiste hoeveelheid stoom voor elk kledingstuk

Met de automatische stoomregelaar hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de juiste hoeveelheid stoom. U hoeft alleen maar de temperatuur te selecteren voor het kledingstuk dat u wilt gaan strijken.

Optimaal gewicht, waardoor u het strijkijzer beter over kleding kunt bewegen

Optimaal gewicht, waardoor u het strijkijzer beter over kleding kunt bewegen

Het strijkijzer heeft een optimaal gewicht zodat u het beter over kledingstukken kunt bewegen, waardoor strijken plezieriger wordt en u het strijkijzer moeiteloos tijdens het strijken op de hielsteun kunt plaatsen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met een standaard Philips-stoomstrijkijzer van 2200 W