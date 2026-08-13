Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC1815/02
Golden DynaGlide
Ce puissant fer à repasser chauffe rapidement et maintient une température stable lors du repassage, facilitant ainsi l'élimination des faux plis.
Jusqu'à 22 g/min de débit de vapeur continu pour mieux éliminer les faux plis.
La semelle Golden DynaGlide résiste aux rayures et glisse parfaitement sur tous les tissus.
Récompenses
Notation globale