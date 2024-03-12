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Arrêté
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GC1815/02
Arrêté
User Manual Philips 1700 series Steam iron
Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à sa pointe effilée unique, ses orifices de sortie de vapeur spécialement conçus et sa semelle à la glisse optimale, ce fer à repasser de qualité est conçu pour être rapide.