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Niet meer leverbaar
GC1815/02
Golden Dynaglide
Dit krachtige strijkijzer warmt snel op en behoudt tijdens het strijken een zeer stabiele temperatuur, waardoor kreuken beter kunnen worden gladgestreken.
Continue stoom tot 22 g/min. voor gladdere strijkresultaten.
Krasbestendige Golden DynaGlide-zoolplaat voor soepel glijden over alle stoffen.
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