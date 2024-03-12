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1700-serie Stoomstrijkijzer

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Philips ondersteuning

1700-serieStoomstrijkijzer

GC1815/02

1700-serie Stoomstrijkijzer

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips 1700 series Steam iron

  • PDF bestand, 906.2 kB
  • 12 March 2024

Omdat het leven veel meer is dan het uitvoeren van huishoudelijke taken, wilt u deze zo snel mogelijk afhandelen. De spitse voorkant, de unieke stoomgaatjes en de soepel glijdende zoolplaat maken van dit kwaliteitsproduct een supersnel strijkijzer.

  • PDF bestand
  • 26 November 2025

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