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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC1815/02
Niet meer leverbaar
User Manual Philips 1700 series Steam iron
Omdat het leven veel meer is dan het uitvoeren van huishoudelijke taken, wilt u deze zo snel mogelijk afhandelen. De spitse voorkant, de unieke stoomgaatjes en de soepel glijdende zoolplaat maken van dit kwaliteitsproduct een supersnel strijkijzer.