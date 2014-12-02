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Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4521/35

4.2
| (95) Avis | 84% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Le système anticalcaire Quick Calc Release, notre semelle 5 étoiles offrant une glisse exceptionnelle et l'arrêt automatique du fer se combinent pour permettre un repassage optimal, en toute simplicité.
Voir tous les avantages

Avec notre semelle offrant la meilleure glisse à ce jour

Plus rapide, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 50 g/min, effet pressing 200 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • 2 600 W

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Jusqu'à 200 g d'effet pressing

Jusqu'à 200 g d'effet pressing

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

95

Avis

84%

recommandent ce produit

02/12/2014

België

België

Ce produit possède de grandes qualités

Très facile à utiliser. De très bons résultats. A recommandé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fer vapeur Azur Performer Plus GC4521/20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fer vapeur Azur Performer Plus GC4521/20

09/10/2016

France

France

Efficacité

Glisse parfaite, vapeur puissante. Le repassage est donc rapide et ultra efficace, les chemises sont comme sorties du pressing. Seul bémol la finition des plastiques au niveau du manche ainsi que les caches des vis sous la trappe de remplissage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fer vapeur Azur Performer Plus GC4521/17

Oui, je recommande ce produit

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08/12/2015

France

France

Excellent product

I highly recommend to buy this product, as I am quite satisfied with it.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fer vapeur Azur Performer Plus GC4521/90

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fer vapeur Azur Performer Plus GC4521/90

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