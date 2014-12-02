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Arrêté
Vapeur 50 g/min, effet pressing 200 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
2 600 W
2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances.
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.
Récompenses
4.2
sur 6
95
Avis
84%
recommandent ce produit
Lalabonita
02/12/2014
België
Ce produit possède de grandes qualités
Très facile à utiliser. De très bons résultats. A recommandé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fer vapeur Azur Performer Plus GC4521/20
Oui, je recommande ce produit
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Cdm75
09/10/2016
France
Efficacité
Glisse parfaite, vapeur puissante. Le repassage est donc rapide et ultra efficace, les chemises sont comme sorties du pressing. Seul bémol la finition des plastiques au niveau du manche ainsi que les caches des vis sous la trappe de remplissage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fer vapeur Azur Performer Plus GC4521/17
Oui, je recommande ce produit
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satyam
08/12/2015
France
Excellent product
I highly recommend to buy this product, as I am quite satisfied with it.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fer vapeur Azur Performer Plus GC4521/90
Oui, je recommande ce produit
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