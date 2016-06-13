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Niet meer leverbaar

Azur Performer PlusStoomstrijkijzer

GC4521/35

4.2
| (95) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller, gemakkelijker en slimmer
Het Philips Azur Performer-stoomstrijkijzer combineert krachtige prestaties met gebruiksgemak. De handige ontkalkfunctie Quick Calc Release, de met vijf sterren gewaardeerde, best glijdende T-ionicGlide-zoolplaat en de automatische veiligheidsuitschakeling zorgen tezamen voor een optimaal strijkresultaat in een handomdraai.
Bekijk alle voordelen

Met onze best glijdende zoolplaat ooit

Sneller, gemakkelijker en slimmer

  • 50 g/min. stoom; stoomstoot van 200 g

  • T-ionicGlide-zoolplaat

  • Automatische uitschakeling + antikalk

  • 2600 watt

2600 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

2600 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties

2600 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties.

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Stoomproductie tot 50 g/min voor gladdere strijkresultaten

Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Stoomstoot tot 200 g

Stoomstoot tot 200 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.2

van 5

95

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

13/06/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een uitstekend strijkijzer!

Het strijken met het Philips Azur Performer Plus Stoomstrijkijzer GC4521/87 is een genot. Het apparaat is heel snel warm. De zool is heerlijk glad en de stoom dringt bijna geluidloos tijdens het strijken goed in de stof. Het snoer is lang genoeg en er wordt ook nog een snoergeleider meegeleverd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/87 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/87 Stoomstrijkijzer

06/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima apparaat

Het apparaat is gemakkelijk in gbruik, niet te groot en niet te zwaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/20 Stoomstrijkijzer

06/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima apparaat

Het apparaat is gemakkelijk in gbruik, niet te groot en niet te zwaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/20 Stoomstrijkijzer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/20 Stoomstrijkijzer

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