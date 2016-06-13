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Niet meer leverbaar
50 g/min. stoom; stoomstoot van 200 g
T-ionicGlide-zoolplaat
Automatische uitschakeling + antikalk
2600 watt
2600 W voor snelle opwarming en krachtige prestaties.
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.
Prijzen
4.2
van 5
95
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
rbdb46
13/06/2016
Nederland
Geverifieerde koper
Een uitstekend strijkijzer!
Het strijken met het Philips Azur Performer Plus Stoomstrijkijzer GC4521/87 is een genot. Het apparaat is heel snel warm. De zool is heerlijk glad en de stoom dringt bijna geluidloos tijdens het strijken goed in de stof. Het snoer is lang genoeg en er wordt ook nog een snoergeleider meegeleverd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/87 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/87 Stoomstrijkijzer
MariaEK
06/12/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima apparaat
Het apparaat is gemakkelijk in gbruik, niet te groot en niet te zwaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/20 Stoomstrijkijzer
alireza
06/12/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima apparaat
Het apparaat is gemakkelijk in gbruik, niet te groot en niet te zwaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/20 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Performer Plus GC4521/20 Stoomstrijkijzer