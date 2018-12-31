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Arrêté
HI108/01
Facile à utiliser et robuste
Le fer à repasser Philips LightCare est léger est efficace. Les résultats sont impeccables, les efforts sont réduits.
Semelle ultra-lisse
1 000 W
Cordon de 1,7 m
Semelle ultra-lisse
Semelle extrafine pour accélérer le repassage entre les boutons et le long des coutures.
La texture de la poignée ergonomique du fer vous permet de la tenir confortablement, avec une bonne prise en main et sans glisser.
Récompenses
Notation globale