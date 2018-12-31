ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Facile à utiliser et robuste
  • Facile à utiliser et robuste

Arrêté

LightCareFer à repasser à sec

HI108/01

1 récompense

Facile à utiliser et robuste

Le fer à repasser Philips LightCare est léger est efficace. Les résultats sont impeccables, les efforts sont réduits.

Voir tous les avantages

Facile à utiliser et robuste

  • Semelle ultra-lisse

  • 1 000 W

  • Cordon de 1,7 m

Semelle ultra-lisse

Semelle ultra-lisse

Semelle ultra-lisse

Semelle extrafine pour accélérer le repassage entre les boutons et le long des coutures

Semelle extrafine pour accélérer le repassage entre les boutons et le long des coutures

Semelle extrafine pour accélérer le repassage entre les boutons et le long des coutures.

Poignée ergonomique confortable avec texture antidérapante

Poignée ergonomique confortable avec texture antidérapante

La texture de la poignée ergonomique du fer vous permet de la tenir confortablement, avec une bonne prise en main et sans glisser.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.