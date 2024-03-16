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Le fer à repasser Philips LightCare est léger est efficace. Les résultats sont impeccables, les efforts sont réduits.
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