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LightCare Fer à repasser à sec

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LightCareFer à repasser à sec

HI108/01

LightCare Fer à repasser à sec

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Manuels et documentation

User Manual Philips

  • PDF fichier, 294.8 kB
  • 16 March 2024

Le fer à repasser Philips LightCare est léger est efficace. Les résultats sont impeccables, les efforts sont réduits.

  • PDF fichier
  • 10 November 2024

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