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  • Facile et efficace
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Arrêté

Fer vapeur

GC1433/40

4.5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Facile et efficace
Ce fer vapeur confort rend votre repassage facile et efficace, grâce à sa vapeur constante et abondante ainsi qu'à sa semelle antiadhésive facilitant la glisse. Le fer confort simplifie le repassage.
Voir tous les avantages

3 solutions pour faciliter le repassage

Facile et efficace

  • 2 000 W

  • Anticalcaire

  • Semelle antiadhésive

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces

L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

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4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

23/06/2019

Portugal

Portugal

Produto de excelente qualidade

Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC1433/40 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC1433/40 Ferro a vapor

04/06/2018

Portugal

Portugal

Este produto é excelente

É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit GC1433/40 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

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