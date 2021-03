Fer ergonomique et léger de 1,2 kg

Le design ergonomique du fer contribue à un repassage confortable en soulageant le poignet. La poignée en biais favorise une position naturelle qui réduit l'effort pendant le repassage. En outre, le fer ne doit plus être redressé sur son talon, ce qui évite de nombreux mouvements répétitifs. De plus, le fer est léger (1,2 kg) pour un repassage plus facile et confortable.