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Stick nettoyant pour semelle de fer

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Stick nettoyant pour semelle de fer

GC012/00

Stick nettoyant pour semelle de fer

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Manuels et documentation

User Manual Philips Iron soleplate cleaning stick GC012/00

  • PDF fichier, 183.9 kB
  • 13 March 2026

Le stick nettoyant pour semelle de Philips élimine facilement les taches de la semelle afin de lui rendre son aspect immaculé, pour une glisse optimale. Il vous suffit de l'appliquer sur la semelle chaude puis de l'essuyer à l'aide d'un chiffon.

  • PDF fichier
  • 6 June 2026

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