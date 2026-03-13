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Arrêté
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GC012/00
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User Manual Philips Iron soleplate cleaning stick GC012/00
Le stick nettoyant pour semelle de Philips élimine facilement les taches de la semelle afin de lui rendre son aspect immaculé, pour une glisse optimale. Il vous suffit de l'appliquer sur la semelle chaude puis de l'essuyer à l'aide d'un chiffon.