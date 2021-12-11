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Puissance de 2 600 W
Débit vapeur continu de 40 g/min
Effet pressing 200 g
Céramique
Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.
L'effet pressing intense vous apporte plus de puissance, afin de pénétrer plus profondément dans le tissu pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température rapide et de puissantes performances.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Mariasss
11/12/2021
Portugal
Partie de promotion
É um excelente ferro e funciona muito bem.
Despacha muito rápido a engomagem pela enorme potência de vapor e desliza espectacularmente na roupa, o que evita vincos. Facilita muito a minha vida porque poupo muito tempo a passar a ferro o que me permite acabar as outras tarefas domésticas mais rapidamente e vou ter mais tempo para mim e para a minha família.
Avantages
Rapidez a engomar
Contre
Consumo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor
Girafa 53
01/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Super potente
Tira as marcas de roupa quebrada com uma só passagem
Avantages
Qualidade da passagem
Contre
Não tem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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