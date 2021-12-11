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Vermogen van 2600 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 200 g
Keramisch
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Mariasss
11/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
É um excelente ferro e funciona muito bem.
Despacha muito rápido a engomagem pela enorme potência de vapor e desliza espectacularmente na roupa, o que evita vincos. Facilita muito a minha vida porque poupo muito tempo a passar a ferro o que me permite acabar as outras tarefas domésticas mais rapidamente e vou ter mais tempo para mim e para a minha família.
Voordelen
Rapidez a engomar
Nadelen
Consumo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor
Girafa 53
01/12/2021
Portugal
Onderdeel van promotie
Super potente
Tira as marcas de roupa quebrada com uma só passagem
Voordelen
Qualidade da passagem
Nadelen
Não tem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor