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Alle series

  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken

3000-serieStoomstrijkijzer

DST3041/30

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Krachtige stoom voor alle kreuken
Onze stoomstrijkijzers uit de 3000-serie maken strijken makkelijk dankzij de krachtige stoomstoot die zelfs de meest hardnekkige kreuken verwijdert. De keramische zoolplaat glijdt makkelijk over stoffen en met het waterreservoir van 300 ml kunt u kleinere hoeveelheden strijken zonder bijvullen.
Bekijk alle voordelen

Stoomstoot van tot 200 g

Krachtige stoom voor alle kreuken

  • Vermogen van 2600 W

  • 40 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 200 g

  • Keramisch

Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties

Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Stoomstoot tot 200 gram voor extra kracht

Stoomstoot tot 200 gram voor extra kracht

De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

2600 watt voor snel opwarmen

2600 watt voor snel opwarmen

Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

11/12/2021

Portugal

Portugal

É um excelente ferro e funciona muito bem.

Despacha muito rápido a engomagem pela enorme potência de vapor e desliza espectacularmente na roupa, o que evita vincos. Facilita muito a minha vida porque poupo muito tempo a passar a ferro o que me permite acabar as outras tarefas domésticas mais rapidamente e vou ter mais tempo para mim e para a minha família.

Voordelen

Rapidez a engomar

Nadelen

Consumo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor

01/12/2021

Portugal

Portugal

Super potente

Tira as marcas de roupa quebrada com uma só passagem

Voordelen

Qualidade da passagem

Nadelen

Não tem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3041/30 Ferro a vapor

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