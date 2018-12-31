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Arrêté

Fer vapeur

GC1436/20

Facile et efficace
Ce fer vapeur confort rend votre repassage facile et efficace, grâce à sa vapeur constante et abondante ainsi qu'à sa semelle antiadhésive facilitant la glisse. Le fer confort simplifie le repassage.
Voir tous les avantages

3 solutions pour faciliter le repassage

Facile et efficace

  • 2 000 W

  • Anticalcaire

  • Semelle antiadhésive

  • Système stop-gouttes

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.

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