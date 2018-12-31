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Arrêté
GC1436/20
2 000 W
Anticalcaire
Semelle antiadhésive
Système stop-gouttes
Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.
Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.
Notation globale