ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée
  • Conçu pour une utilisation prolongée

Arrêté

PowerLifeFer vapeur

GC2995/30

1 récompense

Conçu pour une utilisation prolongée
Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez compter. Avec sa semelle anti-rayure SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé et son système anticalcaire intégré Calc Clean, ce fer de haute qualité restera performant longtemps.
Voir tous les avantages

Durée de vie 4 fois plus longue avec la semelle SteamGlide*

Conçu pour une utilisation prolongée

  • 2 400 W

  • Débit de vapeur continu 45 g/min

  • Effet pressing 160 g

  • Semelle SteamGlide

2 400 W : montée en température rapide

2 400 W : montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

Effet pressing jusqu'à 160 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 160 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips