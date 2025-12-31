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Niet meer leverbaar
GC2995/30
2400 W
45 g/min continue stoom
Stoomstoot van 160 g
SteamGlide-zoolplaat
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
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Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips