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  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw
  • Optimale prestaties, elke dag opnieuw

Niet meer leverbaar

PowerLifeStoomstrijkijzer

GC2995/30

1 Prijs

Optimale prestaties, elke dag opnieuw
Op een strijkijzer moet u elke dag kunnen vertrouwen. Dit hoogwaardige strijkijzer met krasbestendige SteamGlide-zoolplaat, hoge consistente stoomproductie en geïntegreerde Calc Clean-functie blijft lang topprestaties leveren.
Bekijk alle voordelen

Gaat 4 keer langer mee dankzij SteamGlide-zoolplaat*

Optimale prestaties, elke dag opnieuw

  • 2400 W

  • 45 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 160 g

  • SteamGlide-zoolplaat

2400 W voor snel opwarmen

2400 W voor snel opwarmen

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties.

Stoomstoot tot 160 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Stoomstoot tot 160 g verwijdert moeiteloos de hardnekkigste kreuken

Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Stoomproductie tot 45 g/min voor krachtige, consistente strijkresultaten

Stoomproductie tot 45 g/min voor krachtige, consistente strijkresultaten

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Getest en vergeleken met de niet-klevende zoolplaat van Philips