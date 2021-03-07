[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Bügeleisen EasySpeed Advanced (GC2675/85) überzeugt durch seine einfache Handhabung und seinem schicken, schlichtem Design. Das Bügeleisen wird in einer tollen hitzebeständigen Box geliefert, die sich prima als Aufbewahrung für das Bügeleisen eignet, wenn man es nach Verwendung sicher verstauen will. Die Haptik und Optik des Gerätes ist sehr wertig. Möchte man das Bügeleisen kurz hinstellen, hat es einen sicheren Stand auf seinem breiten Fuß. Das Bügeleisen erwärmt sich sehr schnell, sodass man es schon nach wenigen Sekunden in Gebrauch nehmen kann. Ein weiterer Pluspunkt an dem Bügeleisen ist die große Bügelsohle mit der man schnell über verschiedene Textsturen von Stoff gleiten kann. Die vordere Spitze der Bügelsohle lässt einen präzise an den Säumen (z.B. an den Achseln des Tshirts) entlang bügeln, ohne das man sich unschöne Falten zuzieht. Das wechseln in die verschiedenen Modi’s geht schnell und einfach durch das leicht bedienbare Drehrädchen in der Mitte des Geräts, dieses lässt sich auch mit einer Hand bedienen, sodass man beim Bügeln nicht kurz absetzen muss. Gleiten tut das Bügeleisen problemlos über diverse Stoffarten, ohne kleben zu bleiben und die Füllöffnung für das Wasser hat eine optimale Größe. Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und möchte es nicht mehr missen.