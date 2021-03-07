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Arrêté

EasySpeed AdvancedFer vapeur

GC2675/85

4.6
| (108) Avis | 95% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide, du début jusqu'à la fin
Un repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin : chauffe rapide, orifice de remplissage XL, puissants jets de vapeur venant à bout des faux plis tenaces, semelle en céramique durable pour une glisse optimale et système anti-gouttes. Cinq solutions pour des séances de repassage plus rapides.
Voir tous les avantages

Accélère votre repassage de 5 façons

Plus rapide, du début jusqu'à la fin

  • 2 400 W

  • Effet pressing 180 g

  • Débit de vapeur continu 40 g/min

  • Semelle en céramique

2 400 W, pour une montée en température rapide de 30 secondes

2 400 W, pour une montée en température rapide de 30 secondes

La montée en température est de 30 secondes, pour un démarrage rapide.

Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières

Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.

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Récompenses

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Notation globale

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4.6

sur 6

108

Avis

95%

recommandent ce produit

2

07/03/2021

Deutschland

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Acheteur vérifié

Perfekt

Das Bügeleisen bügelt die Wäsche perfekt, ich freue mich jedesmal, wenn ich etwas zu bügeln habe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen

11/02/2021

Deutschland

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Praktisch und schnell

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Bügeleisen hält was es verspricht. Es ist leicht, einfach in der Handhabung und erhitzt schnell. Es gleitet sehr gut über den Stoff, sodass sich kaum Kanten bilden. Ich nutze es für ca. 2-3 mal in der Woche meine Blusen zu bügeln. Für junge Leute, die durchschnittlich viel bügeln, ist das Bügeleisen perfekt geeignet. Ich kann es also definitiv weiterempfehlen!

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Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen

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07/02/2021

Deutschland

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Tolles Produkt mit einer einfachen Handhabung

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Bügeleisen EasySpeed Advanced (GC2675/85) überzeugt durch seine einfache Handhabung und seinem schicken, schlichtem Design. Das Bügeleisen wird in einer tollen hitzebeständigen Box geliefert, die sich prima als Aufbewahrung für das Bügeleisen eignet, wenn man es nach Verwendung sicher verstauen will. Die Haptik und Optik des Gerätes ist sehr wertig. Möchte man das Bügeleisen kurz hinstellen, hat es einen sicheren Stand auf seinem breiten Fuß. Das Bügeleisen erwärmt sich sehr schnell, sodass man es schon nach wenigen Sekunden in Gebrauch nehmen kann. Ein weiterer Pluspunkt an dem Bügeleisen ist die große Bügelsohle mit der man schnell über verschiedene Textsturen von Stoff gleiten kann. Die vordere Spitze der Bügelsohle lässt einen präzise an den Säumen (z.B. an den Achseln des Tshirts) entlang bügeln, ohne das man sich unschöne Falten zuzieht. Das wechseln in die verschiedenen Modi’s geht schnell und einfach durch das leicht bedienbare Drehrädchen in der Mitte des Geräts, dieses lässt sich auch mit einer Hand bedienen, sodass man beim Bügeln nicht kurz absetzen muss. Gleiten tut das Bügeleisen problemlos über diverse Stoffarten, ohne kleben zu bleiben und die Füllöffnung für das Wasser hat eine optimale Größe. Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und möchte es nicht mehr missen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen

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