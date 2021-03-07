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Arrêté
2 400 W
Effet pressing 180 g
Débit de vapeur continu 40 g/min
Semelle en céramique
La montée en température est de 30 secondes, pour un démarrage rapide.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.
Récompenses
4.6
sur 6
108
Avis
95%
recommandent ce produit
Emeis
07/03/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Perfekt
Das Bügeleisen bügelt die Wäsche perfekt, ich freue mich jedesmal, wenn ich etwas zu bügeln habe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasySpeed Advanced GC2675/85 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
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Fances
11/02/2021
Deutschland
Praktisch und schnell
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Bügeleisen hält was es verspricht. Es ist leicht, einfach in der Handhabung und erhitzt schnell. Es gleitet sehr gut über den Stoff, sodass sich kaum Kanten bilden. Ich nutze es für ca. 2-3 mal in der Woche meine Blusen zu bügeln. Für junge Leute, die durchschnittlich viel bügeln, ist das Bügeleisen perfekt geeignet. Ich kann es also definitiv weiterempfehlen!
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Jule 2000
07/02/2021
Deutschland
Tolles Produkt mit einer einfachen Handhabung
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Bügeleisen EasySpeed Advanced (GC2675/85) überzeugt durch seine einfache Handhabung und seinem schicken, schlichtem Design. Das Bügeleisen wird in einer tollen hitzebeständigen Box geliefert, die sich prima als Aufbewahrung für das Bügeleisen eignet, wenn man es nach Verwendung sicher verstauen will. Die Haptik und Optik des Gerätes ist sehr wertig. Möchte man das Bügeleisen kurz hinstellen, hat es einen sicheren Stand auf seinem breiten Fuß. Das Bügeleisen erwärmt sich sehr schnell, sodass man es schon nach wenigen Sekunden in Gebrauch nehmen kann. Ein weiterer Pluspunkt an dem Bügeleisen ist die große Bügelsohle mit der man schnell über verschiedene Textsturen von Stoff gleiten kann. Die vordere Spitze der Bügelsohle lässt einen präzise an den Säumen (z.B. an den Achseln des Tshirts) entlang bügeln, ohne das man sich unschöne Falten zuzieht. Das wechseln in die verschiedenen Modi’s geht schnell und einfach durch das leicht bedienbare Drehrädchen in der Mitte des Geräts, dieses lässt sich auch mit einer Hand bedienen, sodass man beim Bügeln nicht kurz absetzen muss. Gleiten tut das Bügeleisen problemlos über diverse Stoffarten, ohne kleben zu bleiben und die Füllöffnung für das Wasser hat eine optimale Größe. Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und möchte es nicht mehr missen.
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