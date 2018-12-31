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Arrêté
GC4515/30
Vapeur 45 g/min, effet pressing 180 g
Semelle SteamGlide Plus
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Notre semelle SteamGlide Plus offre une glisse exceptionnelle pour un repassage ultra-rapide. La disposition parfaite des trous assure une répartition uniforme de la vapeur.
Récompenses
Notation globale
Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W