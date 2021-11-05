ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois
  • Des résultats parfaits à chaque fois

AzurFer vapeur

GC4901/10

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Des résultats parfaits à chaque fois
Des performances longue durée avec le système Quick Calc Release et la semelle SteamGlide Elite résistant encore mieux aux rayures.
Voir tous les avantages

Avec la meilleure de nos semelles résistante aux rayures

Des résultats parfaits à chaque fois

  • Débit de vapeur continu 50 g/min

  • Effet pressing 220 g

  • Semelle SteamGlide Elite

Effet pressing jusqu'à 220 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 220 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

2 800 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !

Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!

Avantages

Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο

Contre

Δεν βρίσκω κατα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.