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Betaal later met Klarna
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50 g/min continue stoom
Stoomstoot 220 g
SteamGlide Elite-zoolplaat
Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken.
Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
Prijzen
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Ιρμα
05/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !
Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!
Voordelen
Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο
Nadelen
Δεν βρίσκω κατα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο